Herinrichting Omer Vanaudenhovelaan gaat half jaar duren Geen bussen op R26 en verkeer in noordelijke richting moet omrijden Tom Van de Weyer

01 april 2019

17u33 0

Op de Omer Vanaudenhovelaan (R26) is de herinrichting gestart om de rijweg en fietspaden. De werken duren nog tot half augustus.

In de eerste fase tot eind mei werkt de aannemer aan de buitenzijde van de R26 Omer Vanaudenhovelaan, tussen de Schaffensepoort en het kruispunt met de Vervoortstraat. De kromgetrokken fietspaden worden opgebroken, verbreed en de rijbaan krijgt nieuw asfalt. Daarna verschuiven de werken naar de binnenkant van de ring. Het einde van de werken is voorzien in augustus.

Fietsers en voetgangers mogen niet in de werfzone komen. Vanaf de school ga je in zuidelijke richting via het centrum. Dat kan via het Weerstandsplein of via de ring en de Schaffensestraat. In omgekeerde richting, vanuit kant Webbekom, kan je via de Hasseltsestraat of via de ring naar Sint-Janstraat. Vanuit Schoonaarde gebruik je het fietspad dat uitkomt aan de Saspoort.

Tijdens de volledige duur van de werken worden de bushaltes op de R26, Atheneum, Euro Shoe, Stadion en Sint-Jansplein niet bediend. Als alternatief kan je de bus nemen aan het station van Diest en de haltes aan de Hasseltsepoort en de Leuvensepoort.

Autoverkeer kan de R26 enkel in zuidelijke richting passeren, dus komende vanaf het station in de richting van De Halve Maan. Voor het verkeer in noordelijke richting geldt een omleiding via de Citadellaan. Het recreatiedomein De Halve Maan blijft open tijdens de werken. Om er te geraken zullen bezoekers de omleiding moeten volgen.

Meer info over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/diest. Daar kan je inschrijven voor een digitale nieuwsbrief. Met specifieke vragen over het project kan je terecht bij bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx via tom@bereikbaarheidsadviseur.be.