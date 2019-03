Herenhuis herbergt praktijk met twintig bijzondere therapieën “voor cliënten die het beu zijn om voortdurend te moeten praten over hun problemen” Tom Van de Weyer

19 maart 2019

19u06 0 Diest Het nieuwe therapiehuis ‘In Harmonie’ is een praktijk met twintig therapeuten, elk met hun eigen bijzondere aanpak, van yoga tot klanken en fotografie. “Dit is de eerste praktijk voor cliënten die het beu zijn om voortdurend te moeten praten over hun problemen”, zegt coördinator Gerrit Maris.

Het herenhuis in de Overstraat dateert van de 19de eeuw en was in handen van de familie Courant. “Enkele jaren geleden was hier nog een interieurwinkel. Het is prachtig geconserveerd en een persoonlijkheid op zich. Je wordt al rustig als je de wachtzaal binnenkomt. Het heeft niet lang te koop gestaan”, zegt de nieuwe eigenaar Gerrit Maris.

“Mijn vrouw Els Moerman en ik hebben in Herselt een eigen klank- en imaginatietherapie ontwikkeld. Bij ons thuis is te weinig plaats voor onze praktijk Soundbus. We wilden ons aansluiten bij een groepspraktijk, maar toen dit pand in januari vrijkwam, besloten we het meteen te kopen. Natuurlijk kunnen we hier niet alleen werken. Rond ons hebben we een team van collega’s verzameld.”

Zoekend naar een oplossing raak je gefrustreerd, maar misschien is er onder hetzelfde dak iemand anders die je kan helpen Gerrit Maris

“De twintig professionals hebben elk een eigen expertise en invalshoek om een fysiek of mentaal probleem te benaderen. Er zijn seksuologen en schoonheidsspecialisten aanwezig, maar ook een loopbaancoach, een yogatherapeute en je kan onder meer begeleiding volgen bij zwangerschap. ”

Vaak nog andere hulpmiddelen

“ Voor de cliënten is dit een uitzonderlijke formule, want de disciplines kunnen met elkaar een kruisbestuiving maken. Zoekend naar een oplossing raak je gefrustreerd, maar misschien is er onder hetzelfde dak iemand anders die je kan helpen. Bij ‘therapie’ denken we vooral aan praten en alles uitleggen met je verstand, maar vaak zijn er nog andere hulpmiddelen om trauma’s te verwerken of tot de kern van je probleem te komen, zoals muziek, verbeelding, ademhaling of foto’s.”

“We bieden hier een aantal therapieën aan die uniek zijn in België. Diëtist Steven Willekens is één van de weinige darmtherapeuten. Dina Vierendeel probeert via foto-opdrachten en zelfportretten door te dringen tot de essentie. Voor koppels die in scheiding liggen is er de ouderschapscoördinatie. Dit is pionierswerk van Christel Lenaers.”

“Zeven ruimtes zijn ingericht als spreekkamer. Boven is een zaaltje waar we binnenkort ook workshops, yoga en teambuildings geven.”

Zondag 24 maart houdt het huis een opendeurdag van 10 tot 18 uur. Het publiek kan het prachtig pand bezoeken en via workshops kennismaken met de verschillende therapieën. Meer info op www.huisinharmonie.be of de facebookpagina In Harmonie.