Heethoofden opgepakt nadat ze politie-inspecteur aanvallen 16 maart 2018

Een 36-jarige man uit Diest werd woensdagnamiddag in het stadspark van Leuven opgemerkt door de Leuvense politie toen de man de Hitlergroet maakte en 'Sieg Heil!' riep. Er werd lastens hem een proces-verbaal opgesteld in het kader van het aanzetten tot haat. Twee vrienden van hem waren hier niet mee akkoord en verstoorden de controle. Daarbij viel een 34-jarige man uit Tienen één van de inspecteurs langs achteren aan en nam hem in een wurggreep. De inspecteur wist zich uiteindelijk te bevrijden en de mannen konden allemaal overmeesterd worden. De inspecteur werd naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. De drie heethoofden waren onder invloed van alcohol en konden afkoelen in een politiecel. Het parket werd ingelicht en de zaak wordt verder onderzocht. (ADPW)