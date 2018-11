HayaBusa is succesvolste ploeg ooit Skydivers hebben grote hulde in Diest wel verdiend Tom Van de Weyer

26 november 2018

16u35 0 Diest Het team HayaBusa werd in oktober voor de derde keer op rij wereldkampioen formatiespringen. Met 14 wereldtitels in totaal is het de meest succesvolle sportformatie ooit in Diest. Toch krijgt de groep vrij weinig belangstelling. “We voelen ons zeker niet miskend. We gaan door, niet alleen om onze eigen records scherper te stellen, maar ook om de sport te promoten.”

De broers Andy (34) en David Grauwels (38) vormden hun team skydivers in 2002. Ze namen het aanvankelijk op tegen de militaire nationale ploeg. Toen die uiteen viel nam HayaBusa (Japans voor ‘snelle vogel’) het commando over. In het Belgische valschermspringen is HayaBusa sindsdien ongenaakbaar en vanaf 2014 maken ze ook op wereldniveau de dienst uit. Het huidig team bestaat verder uit Dennis Praet (29), Jeroen Nollet (32) en cameraman Luc Van Britsom (54).

Op het jongste WK in Gold Coast zette het vijftal een nieuw wereldrecord neer: in vrije val maakten ze 62 figuren in een halve minuut. 14 wereldtitels heeft de ploeg nu op haar palmares, in burger- en militaire kampioenschappen. Hiermee zijn de broers Grauwels de meest succesvolle sporters aller tijden in hun stad.

Maar het bestaan van een topsporter hangt altijd aan een zijden draadje. Dat geldt zelfs voor HayaBusa. “Begin december verschijnen wij voor de commissie bij het leger die ons jaarlijks evalueert. Dan vernemen we of ons contract wordt verlengd. Het ergste wat ons sportief kan overkomen? Dat er plots geen budget meer zou zijn en we het team moeten opdoeken.”

“Sportief hebben we alles bereikt, maar we gaan nog jaren samen door. Want ons drijft is geschiedenis schrijven. We proberen onze eigen records nog scherper te stellen. Ze willen nog jaren op de tabellen blijven staan, ook wanneer wij al lang uitgesprongen zijn. We zijn overigens heel zelfkritisch. De meest perfecte sprong hebben we nog altijd niet gemaakt.”

Naast de wedstrijden wil HayaBusa jonge mensen inspireren voor een carrière bij Defensie, en houden ze geregeld demonstraties om hun sport te promoten. “Skydiven wordt steeds populairder, mede dankzij de drie windtunnels in Komen, Luik en Charleroi. Ze zijn ook toegankelijk voor recreanten.”

HayaBusa is vaste gast bij de huldiging van de Diestse sportkampioenen, ook in februari 2019 in Den Amer. “Gewoonlijk worden wij als allerlaatste op het podium geroepen. We hebben een paar keer de trofee voor Sportverdienste gekregen, maar we gaan niet aandringen om eens apart gevierd te worden. Onze sport krijgt nu eenmaal minder media-aandacht, al doen we er alles aan om dat te veranderen. De Windgames in Spanje worden alvast live uitgezonden op internet. Stiekem hopen we dat indoor formatiespringen op het Olympisch programma komt, misschien in 2024.”

Deken Van Meerbergen luidde voor hen zijn feestklokken, maar verdient het vijftal in Diest niet eens een grote viering met een parade of onthaal op het stadhuis? “HayaBusa heeft prachtige resultaten neergezet die we niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt Sportschepen Murat Celik (sp.a). “In de Sportraad is meerdere keren besproken hoe we hen op een gepaste manier kunnen huldigen. Tot nu toe was het beste podium de jaarlijkse viering van al onze kampioenen in Den Amer.”

