Hawa Loosen is finaliste Miss Wellness Beauty Tom Van de Weyer

13 maart 2019

11u45 0

Hawa Loosen (22) uit Diest is finaliste Miss Wellness Beauty 2019. Hawa studeert voor schoonheidsspecialiste bij Syntra in Hasselt. Daarnaast is ze freelance danseres en geeft ze dansles in Afrodance en Dancehall, in Brussel, Hasselt en Leuven. “Ik merk dat er in de sector nog te weinig kennis is over diverse huidtypes. Ik wil het dan ook opnemen voor mensen met een donker kleurtje.”

Hawa staat in de finale met zeventien andere kandidaten die allen werken in de wellness-sector, zoals kapsters, visagistes en schoonheidsspecialistes. Op zondag 28 april wordt de nieuwe Miss verkozen in het Casino Kursaal in Oostende. Je kan voor Hawa stemmen per sms: stuur “MWB 1” naar het nummer 6045. (1 euro per verzonden/ontvangen sms).