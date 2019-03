Hardnekkige autodief nog maand langer aangehouden Kristien Bollen

05 maart 2019

18u38

Twee mannen verschenen vandaag opnieuw voor de raadkamer nadat zij al verschillende malen in verdenking werden gesteld van autodiefstal. Het eerste feit dateert al van 3 december 2018. Tijdens de nacht werd een Landrover gestolen die op de Valleilaan in Diest geparkeerd stond. Uit de woning van het slachtoffer verdwenen ook nog een handtas met de autosleutels en een bankkaart en twee laptops. De recherche van PZ Demerdal-DSZ kwam een verdachte op het spoor toen die met de gestolen bankkaart van het slachtoffer een krantenabonnement had afgesloten. Na een positieve huiszoeking op het adres van de verdachte in Diest werd hij op 18 december voor de eerste keer voorgeleid door de onderzoeksrechter en aangehouden. Het gaat om een 21-jarige inwoner van Diest. Op 29 januari 2019 werd de man door de raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. Daags nadien, op 30 januari 2019, verdween een Mercedes die ook op de Valleilaan in Diest stond geparkeerd. Uit het onderzoek bleek dat dezelfde verdachte in aanmerking kwam voor deze diefstal. Op 31 januari werd de twintiger opnieuw gearresteerd. Hij verscheen op 1 februari voor de onderzoeksrechter die hem opnieuw aanhield omdat hij zijn voorwaarden had geschonden. Vandaag verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer. De gestolen Mercedes werd gelokaliseerd bij een 33-jarige man uit Geetbets die de auto wilde verhandelen. Ook hij werd op 1 februari aangehouden. De raadkamer besliste vandaag om de aanhoudingvan de twee met een maand te verlengen.