Haperende parkeerautomaten vervangen OPPOSITIE WAARSCHUWT VOOR VERSCHOLEN PRIJSKAARTJE TOM VAN DE WEYER

23 maart 2018

02u43 0 Diest De stad is begonnen met het plaatsen van 68 nieuwe parkeerautomaten. Ze vervangen de 73 oudere toestellen, waarmee geregeld technische problemen waren. "Ze brengen beterschap, maar de investering krijgt nog een financieel staartje van 600.000 euro", zegt oppositieraadslid Christophe De Graef (Open Diest). "Een gebruiker meldt overigens meteen al een oud zeer: de klok van een automaat loopt twee minuten achter."

De eerste automaten werden gezet op de Grote Markt. Volgende woensdag moeten ze allemaal geïnstalleerd zijn. "Op vijf plekken worden geen nieuwe automaten meer gezet, omdat er weinig gebruik van werd gemaakt. Dit bespaart ons aan onderhoudskosten", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Het gaat om de Demerstraat, Engelandstraat, Nicolas Welterstraat, Arthur Van Ooststraat en de Fonteinstraat. In andere straten worden automaten verplaatst om ze zichtbaar te maken voor gebruikers."





Je kan nog steeds betalen met munten en per sms, en nu ook met de bankkaart en de app 'OPnGO'. "Dan hoef je geen rekening meer te houden met de meters, maar bepaalt de app je locatie in de twee zones", zegt schepen van Lokale economie Erwin Jennes (DDS). "In de oranje zone mag je maximaal twee uur staan, in de groene vier uur. Als je betaalt met de app heb je overigens geen extra kosten, zoals bij het betalen met sms."





Dezelfde tarieven

Raadslid Christophe De Graef (Open Diest) verwacht dat de app beterschap brengt in de parkeerzorgen. "Twee zones zijn heel wat eenvoudiger. Voordien zorgden de nummers van de meters voor verwarring als je de parkeertijd wilde gaan verlengen. De tarieven blijven hetzelfde. Het gratis eerste kwartier blijft echter alleen voor wie een ticket neemt. Wie betaalt met de app of per sms, betaalt vanaf de eerste minuut. Aan dit twistpunt werd niets verholpen."





De eerste automaat is nog geen middag in gebruik of vertoont al dezelfde kuren als de oude exemplaren. "Een gebruiker merkte op dat de tijdsaanduiding van zijn ticket twee minuten verschilt met de werkelijke tijd. Zijn gratis kwartiertje duurde maar dertien minuten", aldus De Graef. Kristel Verheyden, regiomanager van Indigo, beaamt dat er zich nog problemen kunnen voordoen. "Het toestel in kwestie krijgt vannacht (afgelopen nacht red.) een update via de satelliet, dan moet het tijdsverschil weggewerkt zijn", aldus Verheyen.





Herstellingsfirma

In 2016 noteerde de stad 568 storingen. De displays van verschillende automaten gaven verkeerde tijdsindicaties aan, tot soms een uur verschil. Dikwijls blokkeerde het papierroletje door de vocht en bij de oudste toestellen liep de batterij leeg. "Deze problemen waren te wijten aan de leeftijd van de automaten, maar ook aan het onderhoud", zegt Verheyen. "De firma die de herstellingen deed, had niet de juiste hulpstukken, waardoor de problemen bleven terugkomen. Indigo is nu overgeschakeld naar een andere."





De hele vervangingsoperatie kost de stad 574.145 euro. Dat prijskaartje kan volgens De Graef nog oplopen. "De concessie met Indigo loopt af in 2020, na de verkiezingen. Als het volgende gemeentebestuur kiest om het parkeren in eigen beheer te nemen, zal het de meters moeten afkopen, én de restwaarde van 92.000 eurovan de oude meters betalen. Wat neerkomt op 600.000 euro."