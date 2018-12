Handtas, laptops en sleutels gestolen Kristien Bollen

04 december 2018

10u10 0

Een benwoner van een huis in de Valleilaan in Diest stelde gisterenochtend omstreeks 6.30 uur vast dat er ingebroken was. De woning werd binnengedrongen langs de achterdeur. Er werd een handtas met inhoud en twee laptops ontvreemd. Ook de autosleutel werd gestolen waarmee het voertuig van de bewoner ontvreemd werd.