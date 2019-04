Halve Maan opent seizoen met familiefeest VDWT

09 april 2019

Het provinciedomein Halve Maan ontwaakt uit haar winterslaap met een familiefeest op zondag 21 april van 10.30 tot 18 uur. Doorlopend is er randanimatie, met springkastelen, workshops en muzikale acts. Van 10.30 tot 11.30 uur kunnen kinderen op zoek naar de vele paaseieren die de paashaas heeft gedropt. Het paaseieren rapen is gratis. VIK’s (very important kids) kunnen van 11.30 tot 14 uur meedoen aan een viknick. Je kan je mand vol lekkers bestellen via www.dekleinechef.be.