Hagelands Reportageteam doorkruist provincie in derde seizoen 15 juni 2018

Het Hagelands Reportageteam is ondertussen al aan zijn derde wegseizoen toe. In koersen in het Hagelandse zie je geregeld hun gele bestelwagen staan ter hoogte van de aankomst. Het reportageteam bestaat uit René uit Linter (tweede van links) die tijdens de race commentaar geeft en Jean-Pierre uit Diest (eerste van links), die nadien de interviews verzorgt. Drie jaar geleden legden ze hun functie als commissaris van Wielerbond Vlaams-Brabant naast zich neer, maar ze waren zeker nog niet uitgekeken op het koersen.





Ook hun vrouwen Kristien en Marleen (niet op de foto) doen hun duit in het zakje.





(SVDL)