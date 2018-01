Hageland krijgt eigen 'steenkliniek' 24 januari 2018

02u30 0 Diest Patiënten met nierstenen kunnen voortaan in de Steenkliniek Hageland terecht voor een snelle en adequate behandeling van deze pijnlijke aandoening. De niersteenkliniek is een samenwerking tussen RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest en beschikt op de campus in Tienen over een nieuwe steenverbrijzelaar.

Meer dan een op de tien Belgen krijgt ooit last van nierstenen en dit aantal blijft toenemen. Om een snelle en juiste behandeling dicht bij huis te bieden, hebben de urologen van RZ Heilig Hart Tienen en AZ Diest recent de Steenkliniek Hageland opgericht. "Hier kunnen patiënten met nier- en urineleiderstenen terecht voor snelle en gespecialiseerde zorg", zegt diensthoofd urologie, dokter Jan Van Nuffel. "Van onderzoek en diagnose tot verschillende behandelingsmogelijkheden zoals verbrijzeling of verwijdering van stenen. We doen vaak een uitgebreidere screening om na te gaan wat de oorzaak is van de nierstenen en bieden patiënten ook de mogelijkheid om zich voor een steenpreventiedieet te laten begeleiden door een diëtist."





Andere campussen

De Steenkliniek is in Tienen gevestigd maar patiënten kunnen ook bij de urologen terecht op de campussen in Tienen, Diest en Aarschot. (VDT)