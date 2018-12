Guy Hanegreefs is winnaar cultuurtrofee 2018 Tom Van de Weyer

04 december 2018

15u00

Guy Hanegreefs heeft de cultuurtrofee 2018 gekregen uit handen van de Diestse cultuurraad. Elk jaar kent de cultuurraad een trofee en penningen toe aan een vereniging, persoon of instelling die op vrijwillige basis cultuur in Diest ondersteunt. De cultuurpenningen werden in het stadhuis uitgereikt aan Libert Huybrechts (Kaggevinne), Hans Jochems (Schaffen) en Ivan Popovic (Molenstede) omwille van hun verdiensten in het culturele leven. De trofee ging naar Guy Hanegreefs, voorzitter van de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief Diest. Deze vereniging werkt elk jaar aan een nieuwe tentoonstelling in museum De Hofstadt. Momenteel worden in het museum een twintigtal glasplaten tentoongesteld over Diest tijdens de Eerste Wereldoorlog. De winnaar kreeg een oorkonde en een werk van lokale kunstenaar Joke Pieck.