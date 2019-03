Guido Van Reet is nieuwe voorzitter scholengroep Adite Tom Van de Weyer

13 maart 2019

Guido Van Reet is de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van scholengroep Adite. Hij volgt Patrick Van Kerckhove op. Van Reet werkt als IT-director bij Asco. Sinds 2010 is hij lid van de Raad van Bestuur van Adite. In 2014 werd hij ondervoorzitter. Hij gaf de scholen de financiële, intellectuele en professionele ruimte om te vernieuwen.

Van Kerckhove zat in de raad van bestuur sinds de oprichting in 1999. Tijdens zijn 12 jaar als voorzitter kende de scholengroep een sterke groei. Het leerlingenaantal steeg van 3.676 naar 4.846. De laatste jaren was hij raadslid aan de VUB en Erasmushogeschool. Deze nieuw mandaten zetten hem ertoe aan de fakkel van Aditevoorzitter door te geven.