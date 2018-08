Grote Markt wordt even mini-racebaan WAGENTJES OP AFSTANDSBEDIENING SCHEUREN DOOR BOCHTEN EN ROTSPARTIJEN TOM VAN DE WEYER

08 augustus 2018

02u30 0 Diest Zondag 2 september verandert de Grote Markt in een racebaan. Twintig piloten scheuren met hun 'drifters' en 'rock crawlers' door de bochten van een circuit en bedwingen rotspartijen. Het zijn wagentjes op afstandsbediening welteverstaan. Het showevenement komt overgewaaid uit Japan en is een primeur in België.

RC (remote controlled) driften is een spectaculaire racewedstrijd waarbij kleine telegeleide wagentjes door de bochten van een circuit slippen. De wagentjes op batterijen zijn minutieus gebouwd en lijken net op echte racewagens. Het gaat niet om snelheid en wie al eerst over de finish komt. De hoek waarmee de wagen door de bochten snijdt bepaalt mee de score. Rock Crawler is dan weer een discipline waarbij de wagentjes een rotsachtig parcours moeten bedwingen. Ze zijn dan ook heel anders ontworpen, als een kleine jeep met tractorwielen.





Driften en Rock Crawler zijn sinds begin jaren 2000 erg populair in Japan. In Nederland worden al enkele wedstrijden gehouden. Marc Smets van brasserie Nicky's Catwalk haalt ze voor het eerst naar België. "Op de Grote Markt komt een parcours van acht op twintig meter in een tent", zegt Smets. "Voor driften is een piste nodig die zo vlak is als een biljartlaken. De bodem is niet meer dan goedkope tapijt die ook in burelen ligt. Voor Rock Crawler voeren we zand en stenen aan. De rijders krijgen hun paddock in The Ballroom, de zaal naast Nicky's Catwalk."





Twintig teams hebben zich al aangemeld. Kurt Janssen (38) uit Bree gaat meerijden met zijn drifter. Hij is voorzitter van de club Side Sliders in Bree, die dertien leden telt. "De weggevoeligheid van de wagentjes luistert heel nauw. Ze moeten precies afgestemd worden. Gewoonlijk rijden we op tapijt, maar op gepolierde beton is het nog lastiger slippen. Crawlers gaan gewoonlijk met hun wagens oefenen in een bos. Nu kunnen ze voor het eerst hun kunsten tonen op een parcours voor een publiek."





Improviseren

Smets wordt voor de organisatie bijgestaan door Frederik Peeters (42), die in Tessenderlo zijn winkel Driftworx RC uitbaat met auto-onderdelen en benodigdheden voor de miniatuursport. "We werken heel geïmproviseerd. De curbstones (randen in de bocht red.) ben ik nog aan het ontwerpen. Er bestaat immers nog geen internationale standaard voor het parcours."





"Deze editie zal louter een demonstratie zijn en nog geen wedstrijd. We delen wel prijzen uit voor bijvoorbeeld de mooiste wagen", zegt Smets. "Volgend jaar zouden we een officiële wedstrijd willen inrichten met een jury. Het zou de eerste zijn in ons land." Racepiloot Bert Longin wordt peter van het evenement. "Bert brengt zijn NASCAR mee. We zorgen ook voor andere randanimatie, zoals demonstraties met drones. Ik nodig ook de Diestse modelbouwclub uit."





Het evenement vindt zondag 2 september plaats, van 10 tot 18 uur op de Grote Markt. De toegang is gratis.