Grote Markt ontploft als Duivels winnen TWIJFEL, ONGELOOF, EUFORIE: SUPPORTERS BELEVEN EMOTIONELE ROLLERCOASTER 03 juli 2018

Een achtbaan van wisselende emoties beroerde ook de kinderharten, gisteravond op de Grote Markt.

De broertjes Sandro (12) en Fabio (11) Castelrotto uit Diest vielen elkaar huilend in de armen bij het tweede Japanse doelpunt. "Ze onderschatten de Japanners te erg." De kereltjes spelen bij Sparta Schaffen en zijn duidelijk kenners. "Kijk eens wat een gaten de Belgen plots laten vallen. We hebben deze keer onze schmink en tricolore pruiken niet aangedaan, en terecht. Het is over en uit", klinkt het beteuterd.





Iets verderop staat Gianni Baldi (12) uit Bekkevoort. "Ik kom naar alle matchen kijken en steeds gaat het goed. Mijn man is Hazard. Je zal zien dat we er nog geraken." Zijn woorden zijn nog niet koud of België scoort de aansluitingstreffer. Burgemeester Jan Laurys staat in het oog van de vieringen en krijgt een bierdouche.





Groot scherm valt uit

De deceptie is totaal als plots het groot scherm uitvalt, maar dat euvel is na enkele minuten alweer verholpen. Mabel Vandewijngaard (9) uit Diest trapt wel eens een balletje op school, maar is eigenlijk geen voetbalfan. Toch laat ze zich helemaal opgaan in de avond met onverwachte wendingen, discolichten en een welverdiend feest na de 3-2 winst van onze Duivels. (VDWT)