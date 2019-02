Groepspraktijk Mind To Move opent de deuren Tom Van de Weyer

15 februari 2019

14u04 2

Mind To Move, de nieuwe kiné- en gezondheidspraktijk in de Koning Albertstraat 99, heeft haar deuren geopend. De praktijk, waar vroeger de kinderdecoratiewinkel Decodemus was, is heel huislijk en warm ingericht. Kinesisten Vincent Adriaensen, Stijn Janssens en health coach Sofie Deleu helpen klanten met behandeling van (sport)blessures, maar ook met preventie van blessures en revalidatie. Je kan er ook voedingsadvies krijgen, mindfulness en yoga volgen. “Onder onze klanten zijn enkele topsporters die we begeleiden, maar net zo goed mensen die lichamelijk herstellen van een ongeval, die een trauma verwerken of mentale problemen hebben.” De drie kiezen voor een aanpak in teamverband, waarbij elk een stukje expertise kan lenen tot het traject van de klant. Info op www.mindtomove.be.