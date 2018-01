Groen trapt verkiezingscampagne af 27 januari 2018

03u07 0 Diest Groen Diest trapte vrijdag zijn verkiezingscampagne af met de nieuwjaarsreceptie in de taverne 'In de 1000 Hemden'. Sympathisanten en opmerkelijk veel leden van de andere partijen kwamen luisteren naar de speech van lokaal Groenvoorzitter Bert Petitjean.

"De speerpunten van onze campagne zijn een eerlijker, menselijker en gezonder beleid. We willen garant staan voor een economisch duurzame stad. Stappers, trappers en het openbaar vervoer krijgen van ons voorrang op auto's. Gerichte acties tegen sluikstorten zijn nodig. De strijd tegen verdoken armoede krijgt aandacht. Onze campagne houden we ecologisch, met een minimum aan drukwerk en veel deur-aan-deurbezoeken."





Groene stempel verwacht

Groen heeft momenteel één zetel in de gemeenteraad met Koen Hensen en zit in de coalitie met kartelpartner Sp.a. Vorig jaar besliste Groen het kartel los te laten en voor een eigen lijst te gaan bij de verkiezingen van 14 oktober. "We blijven met sp.a constructief samenwerken tot het einde van de legislatuur", zegt Petitjean. "Veel van onze kiezers verwachten evenwel een duidelijk groene stempel. We zagen ons ledenaantal groeien en hadden genoeg zelfvertrouwen om bij deze verkiezingen op te komen met een eigen lijst. Die begint stilaan vorm te krijgen." De partij geeft echter nog geen namen vrij. "Wie onze lijst mee wil versterken is welkom."





Eregast op de receptie was federaal parlementslid en Groen-voorzitter Meyrem Almaci. "Ik ken Diest wel een beetje, want ik ben hier enkele keren geweest om Marieke Vervoort te bezoeken." Ze riep iedereen op om elkaar wat vaker graag te zien in het komende jaar. (VDWT)