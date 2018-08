Groen stelt volledige kieslijst voor in De Schuur 16 augustus 2018

Groen Diest stelt de volledige lijst voor de gemeenteraadverkiezingen voor op donderdag 30 augustus, vanaf 18.30 uur in De Schuur in het Begijnhof. Gastspreker is federaal parlementslid en Groen-boegbeeld Kristof Calvo, die zijn nieuwe boek 'Leve Politiek' komt voorstellen. Nadien worden alle gemeenteraadskandidaten gepresenteerd. Zoals bekend is Miet Dirix lijsttrekker en Bert Petitjean lijstduwer. Om 20 uur spelen The Fatbirds een intiem concert. Doorlopend staat er een vegan foodtruck, biedt de Groenbar drankjes aan en is er gelegenheid om een praatje te maken met de kandidaten.





(VDWT)