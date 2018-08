Groen met 20 nieuwkomers en vrouwelijke lijsttrekker naar de verkiezingen 31 augustus 2018

02u32 0 Diest Met een tuinfeest in het Begijnhof heeft Groen Diest haar 27 kandidaten voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Groen heeft 20 nieuwkomers en is de enige partij in Diest met een vrouw als lijsttrekker, Miet Dirix. In de top vijf staan nog twee vrouwen: Anneke Houtmeyers en Sofie Colemont (respectievelijk plaatsen 3 en 5). David Celis staat op plaats twee, raadslid Koen Hensen op vier. "We willen Koen binnenkort versterken met nog een tweede en zelfs derde zetel", zegt voorzitter Bert Petitjean, die de lijst duwt. "Zo hebben we misschien de sleutel in handen bij de coalitiebesprekingen en kunnen we een groene stempel op het beleid drukken, soms lichtgroen, soms donkergroen."





"We streven naar een eerlijk, gezond en menselijk Diest, met een sterke economie en waar het betaalbaar wonen is", zegt Dirix. "In de nieuwe stationsbuurt moeten we vooral bedrijven plaats geven, zodat Diestenaars in eigen stad kunnen werken", zegt Celis.





Opvallende namen in de lijst zijn Rik Oplichtenbergh die destijds Agalev Diest oprichtte (plaats 15) en zijn dochter Loes (plaats 21).





Jan Desaever van brouwerij Nonneke staat op de 12de plaats.





(VDWT)