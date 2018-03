Groen komt met vrouwelijke lijsttrekker 30 maart 2018

02u44 0 Diest Groen Diest maakt de belangrijkste namen bekend van de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Miet Dirix (41) wordt lijsttrekker.

Dirix werkt als administratief bediende en is sinds een jaar secretaris van Groen Diest. Ze is gescheiden en heeft twee kinderen.





"We willen in de gemeente meer aandacht vragen voor fietsers en voetgangers. Voorts willen we graag een kernversterking voor de deelgemeenten en zoeken we werkbare manieren om de betonstop te realiseren."





Groen is de enige partij in Diest met een vrouw als lijsttrekker. David Celis komt op de tweede plaats, nieuwkomer Anneke Houtmeyers op de derde. Raadslid Koen Hensen neemt genoegen met plaats vier. Voorzitter Bert Petitjean wordt lijstduwer. Na de verkiezingen van 2006 waarin Groen in Diest geen enkele zetel behaalde, hield Petitjean de politiek lange tijd voor bekeken, maar nu voelt zich gesterkt om weer op te komen.





De huidige coalitie DDS met het kartel sp.a.- Groen houdt een nipte meerderheid dankzij de zetel van Koen Hensen. Vorig jaar verbrak Groen het kartel met sp.a. om aan een eigen kieslijst te werken. Groen hoopt een tweede zetel bij te krijgen op 14 oktober.





"Bij de coalitiebesprekingen hebben wij allicht de sleutel in handen", klinkt het.