Groen Diest houdt gespreksavond over mobiliteit 12 juni 2018

Groen Diest organiseert donderdagavond 14 juni een gespreksavond rond het thema 'mobiliteit en verkeer'. De partij nodigt inwoners van Diest en deelgemeenten uit om in dialoog te gaan over mobiliteit en verkeersveiligheid. Dit kan met persoonlijke ervaringen en concrete tips. De voornaamste gemeenteraadskandidaten van Groen Diest zijn aanwezig. Kabinetsadviseur, mobiliteits- en duurzaamheidsexpert Wouter Florizoone geeft extra toelichting. Geïnteresseerden zijn welkom van 20 tot 22 uur in de zaal Apostelenconvent in het Begijnhof. (VDWT)