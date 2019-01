Graffitispuiter gevat Kristien Bollen

25 januari 2019

Een verdachte werd deze nacht rond 2 uur opgepakt nadat graffiti werd aangebracht op een schoolgebouw te Diest. Vandaag wordt chrysostomos gevierd door de leerlingen van KDS – Diest. Zoals elk jaar was er op de vooravond een fuif. In 2016 werd er naar aanleiding van dit gebeuren heel wat schade aangericht in een school. Als gevolg hiervan nam de directie de nodige maatregelen en werd een bewakingsonderneming ingehuurd om toezicht te houden op de gebouwen. De bewakingsagenten stelden tijdens hun opdracht vast dat er recent graffiti was aangebracht op een muur in de Peetersstraat “KSD WAS MISLUKTE FUSIE”. Zij zagen in de onmiddellijke buurt jongeren wegvluchten met de fiets en slaagden er in om hen te weerhouden. Een 17-jarige jongen uit Diest gaf zijn betrokkenheid toe. Een proces-verbaal wordt opgesteld.