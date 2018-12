Gilde van Tielebuis kiest prins Rudi 1 Tom Van de Weyer

09u50 0 Diest Rudi Boon is uitgeroepen tot 48ste stadsprins van de Gilde van Tielebuis. Prins Rudi 1 zal tijdens het carnavalseizoen Diest vertegenwoordigen in binnen- en buitenland.

Als brouwer bij Stella Artois richtte hij de carnavalgroep Stadswacht Leuven op. De Gilde van Tielebuis leerde hij kennen in het café Bij De Baas. Komend jaar staat hem een drukke agenda te wachten in Diest. Op 9 februari is er het Prinsenbal in de Hallezaal. Een dag later wordt het kindercarnavalbal gehouden. Op 5 maart gaat de kinderstoet door. Die avond wordt Koning Winter verbrand met aansluitend het verkleed stratencarnaval op de Grote Markt. Op 7 april gaat de internationale carnavalstoet van Tielebuis door in het centrum van Diest.