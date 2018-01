Geseinde man moet weer naar cel 02u55 0

Een dispuut in een winkel te Diest was vrijdagnamiddag rond 15.30 uur de aanleiding tot een huiszoeking te Diest.





In een woning werd druggebruik vastgesteld en werd een dealershoeveelheid weed aangetroffen. Dit leidde tot de arrestatie van vier personen. Een 21-jarige man uit Hoegaarden stond geseind met een bevel tot gevangenneming (twee jaar). Hij werd naar de gevangenis overgebracht. Een 29-jarige man was illegaal in het land en kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten.





De 21-jarige man bij wie de drugs in de woning werd aangetroffen en een 17-jarige uit Diest mochten bij het einde van het onderzoek op zaterdagochtend opnieuw beschikken. (KBG)