Gescheurde woning krijgt afscherming met strobalen Burgemeester gaf bevel tot sloop Tom Van de Weyer

29 januari 2019

16u15 0 Diest De woning die al bijna een jaar op instorten staat in de Dorpsstraat in Molenstede krijgt deze week een beschermende muur van strobalen in afwachting van sloop. Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) gaf hiertoe het bevel. “De eigenaars zijn opgelucht dat er een oplossing is.”

In maart vorig jaar scheurde de zijgevel van het huis open door een grondverzakking bij werken op het terrein. De eigenaars hadden het huis kort voordien gekocht met de bedoeling het te renoveren. Sindsdien heeft de gemeente uit voorzorg één rijrichting afgesloten en er verkeerslichten gezet.

Het vorig stadsbestuur dacht aan een aarden wal rond het pand, die de omgeving zou beschermen van vallende stenen en stof. “Om die wal te bouwen moest er grond gegraven en opgehoogd worden, wat ons te riskant leek”, zegt De Graef.

“We hebben vergaderd met de technische dienst en de brandweer. Die adviseert om op de stoep een wand van strobalen te plaatsen, twee meter hoog. Die muur zou er al gestaan hebben, maar door de vorst van vorige week had onze uitvoeringsdienst het te druk met het strooiplan. Nu donderdag wordt de muur gezet. De verkeerslichten zullen dan verdwijnen en de straat wordt weer vrijgemaakt.”

“We hebben de eigenaar aangesproken. Op 12 februari houden we in zaal ‘t Molenhuis een vergadering met hem, zijn verzekering en een expert. We zullen erop aansturen het gebouw te laten slopen. De eigenaar kan beslissen van dit zelf te doen, ofwel laat de stad de sloop uitvoeren en verhaalt de kosten op de verzekering.”