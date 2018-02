Gemeenteraad wordt online uitgezonden 22 februari 2018

02u26 0 Diest Gemeenteraadszittingen zullen in de toekomst uitgezonden worden via het internet. Burgemeester Jan Laurys (DDS) komt zo tegemoet aan de vraag om de lokale politiek open te stellen voor het publiek.

De gemeenteraad van januari werd al live gestreamd door oppositiepartij Open Diest - met toestemming van het stadsbestuur. En ook de meerderheidspartijen zelf willen de zittingen voortaan altijd online uitzenden. Burgemeester Laurys wil evenwel niet dat partijen op eigen houtje handelen. "Een filmploeg verstoort de werking", legt hij uit. "Raadsleden zouden zich ook willen profileren wanneer er een camera op hen gericht staat. Maar omdat we wel openbaarheid van bestuur willen bevorderen, zal het stadsbestuur de uitzending zelf realiseren."





Geluidsopnames sinds 2011

Helemaal nieuw is de beslissing om de gemeenteraad naar buiten te brengen niet. In 2011 werd al gestart met een digitaal conferentiesysteem, waarbij geluidsopnames gemaakt werden van de gemeenteraadszitting. Dat bestaande audiosysteem wordt uitgebreid met beeld. "De uitzending moet wel objectief blijven", aldus Laurys. "Alle raadsleden moeten ook evenwaardig in beeld gebracht worden. En er zijn ook kwalitatieve eisen op vlak van beeld en geluid. Het publiek moet een zicht krijgen op de agendapunten en de gehouden stemmingen. De opname zal ook een tijd beschikbaar blijven via de website van de stad."





Het bestuur bekijkt nu de mogelijkheid om enkele camera's op te hangen aan het plafond van de raadzaal. Daar zou een prijskaartje van zo'n 30.000 euro mee gemoeid zijn. De gemeenteraad van 18 juni zou de eerstvolgende kunnen zijn die online gaat. (VDWT)