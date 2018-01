Gemeenteraad trekt 2.900 kijkers via Facebook 31 januari 2018

02u31 0 Diest De gemeenteraad van Diest werd maandagavond voor het eerst live uitgezonden op internet. De uitzending van twee uur via Facebook werd door 2.900 kijkers gevolgd. Het initiatief kwam van de jongeren van Open Diest.

"Op deze manier willen we politieke beslissingen dichter bij de bevolking brengen", zegt Maurits Vande Reyde. "Op het hoogtepunt van de vergadering, de discussie over nieuwe parkeermeters, keken meer dan 140 mensen gelijktijdig. Facebook gaf op een bepaald moment zelfs het bericht dat onze live video 'viraal in Vlaanderen' ging. Het was tof om de reacties van kijkers te lezen", besluit Vande Reyde.





"Gewoonlijk zit in de raadzaal een stuk of twintig toeschouwers", zegt Cedric Beerten. "Met onze livestream hebben we honderd keer meer mensen bereikt. Dit toont de kracht van moderne communicatie. De burgemeester zei dat het stadsbestuur erover nadenkt om het initiatief in de toekomst verder te zetten. Mogelijk gaan we de volgende gemeenteraad in februari opnieuw live uitzenden op de Facebookpagina van Open Diest." (VDWT)