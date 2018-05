Gemeenteraad gaat live vanaf 18 juni 31 mei 2018

02u35 0

De gemeenteraad van 18 juni wordt de eerste die live zal uitgezonden worden op het internet. Van de openbare zitting worden beeld- en klankopnames gemaakt, die je rechtstreeks kan volgen via een link op de website van de stad Diest. De opname wordt ook op de gemeentelijke site gepubliceerd. "Het bedrijf Cipal uit Geel treft de technische voorbereidingen", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). Het schepencollege neemt de beslissing nadat oppositiepartij Open Diest in januari een camera in de raadzaal had gezet en de zitting filmde. Met deze actie wilde de partij meer openheid van bestuur bekomen. Het stadsbestuur stond dit toe, maar besluit om uitzendingen voortaan in eigen handen te nemen. (VDWT)