Gemeenteraad eert burgemeester Laurys bij afscheid Tom Van de Weyer

18 december 2018

11u01 0 Diest Jan Laurys (67) heeft maandag afscheid genomen van 12 jaar burgemeesterschap. Aan het eind van zijn laatste gemeenteraadszitting werd hij kort toegesproken door de verschillende fractievoorzitters. “Je bent het boegbeeld van DDS en hebt anderen overtuigd om zich te engageren in de politiek”, zei partijgenoot Monique De Dobbeleer. “Integer is het woord dat jou het best omschrijft.”

Coalitiepartner Robert Collin (sp.a) prees zijn grondige dossierkennis. “We waren tegenstanders, maar ik had veel bewondering voor uw aanpak en heb veel geleerd”, zegt Pascale Vanaudenhove (Open Diest). Ook oppositielid Frederik Boone (N-VA) gaf toe onder de indruk te zijn van Laurys’ ervaring en gewaardeerde stijl. In de raadzaal volgde een minutenlang applaus.

Laurys dankte de collega’s voor hun vriendelijke woorden. “Ik heb genoten van die twaalf jaar. De oppositie was hard, maar was steeds bekommerd om het beleid en de zorg voor de stad. Nooit waren er slagen onder de gordel. Diest heeft veel creatieve mensen, die vaak buiten beeld blijven. We moeten hen kansen blijven gegeven om hun talent te tonen, zo gaat Diest er nog verder op vooruit.” Daarna nodigde hij raadsleden en publiek uit om een glas te drinken.

Op 3 januari wordt Laurys opgevolgd door Christophe De Graef (Open Diest). Naast burgemeester was hij ook voorzitter van de gemeenteraad. Die taak wordt overgenomen door voormalig schepen Erwin Jennes (DDS).

Vorig jaar gaf Laurys aan geen nieuw bestuursmandaat meer op te nemen. Hij kwam bij de verkiezingen wel op als lijstduwer en werd in oktober herkozen als raadslid. Hij overweegt nog of hij die plaats zal innemen of achter de schermen verder werkt bij DDS.