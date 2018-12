Gemeentelijke voertuigen krijgen volgsysteem Tom Van de Weyer

18 december 2018

Het wagenpark van de stad Diest wordt vanaf 2019 uitgerust met een volgsysteem. Hiermee kunnen de gemeentelijke voertuigen snel gelokaliseerd worden en komt misbruik snel aan het licht.

Met het systeem worden brandstofkosten gereduceerd en wordt een gestolen voertuig makkelijk teruggevonden. De gebruiker moet minder gegevens handmatig registreren en is beter beschermd bij geschillen over de aansprakelijkheid bij schade. Bij vermoeden van misbruik kan de slimme technologie dienen om de prestaties van personeelsleden te controleren.

De stad en het OCMW hebben ongeveer 50 voertuigen, zoals een tractor, hoogtewerker, zitmaaiers en vrachtwagens. Ze worden elke dag ingezet voor het onderhoud, om wegen te herstellen en ondersteuning te geven bij evenementen.

Gemeenteraadslid Marc Florquin (sp.a) vroeg zich af of het volgsysteem ook geldt voor wagens die door schepenen worden gebruikt. Burgemeester Jan Laurys (DDS) laat bekijken of schepenen ook tot het ‘stadspersoneel’ horen en mee opgenomen worden in het reglement.