Gemeente draagt kazerne over aan brandweerzone Oost Enkel voor gebruik van garage moet nog een regeling komen Tom Van de Weyer

27 november 2018

15u41 0 Diest De brandweerkazerne in de Fabrieksstraat wordt vanaf 1 januari 2019 ter beschikking gesteld aan de Hulpverleningszone Oost. De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst goed. Raadslid Marc Florquin (sp.a) had bedenkingen bij de gemeenschappelijk gebruikte garage. “Gaat de brandweerzone straks huur vragen aan Diest om zijn eigen garage te gebruiken?”

De brandweerposten van Aarschot, Diest, Landen, Haacht, Overijse, Tienen en Scherpenheuvel vallen sinds 2015 onder één enkele zone ‘Oost’ en bedienen 32 gemeenten. De kazerne van Diest wordt vanaf 2019 in gebruik genomen door de zone, voor een periode van negen jaar. De gemeente stelt het gebouw gratis ter beschikking. De zone betaalt de vaste kosten zoals water, gas, telefoon en elektriciteit. “Al een tijd was er discussie over welke formule het best is, verkoop, verhuur of erfpacht. Uiteindelijk kozen we voor deze gebruiksoverdracht”, aldus burgemeester Jan Laurys (DDS).

Er is echter een klein addertje onder het gras. De kazerne heeft een gemeenschappelijke garage. Die wordt gebruikt voor herstellingen aan de wagens, zowel door de brandweer als de stadsdiensten. “Voor deze garage wordt later nog een aparte regeling getroffen”, zei Laurys in de gemeenteraad. Hierop fronste raadslid Florquin de wenkbrauwen.

Florquin loopt warm voor zijn toekomstige rol in de oppositie. Tijdens de vorige gemeenteraad liet hij de verkoop uitstellen van de site van het Cellebroedersklooster. Donderdag zette hij vraagtekens bij de bruikleen van de kazerne aan de zone Oost. “Deze overeenkomst loopt toch al sinds oktober? Het heeft weinig zin er nu nog goedkeuring voor te vragen. Het is vreemd dat wij een gebouw met een gezamenlijke garage afstaan. Er komt nog een regeling voor het gebruik, maar de brandweerzone zal er misschien een huurprijs voor vragen. Diest moet dan betalen voor haar eigen garage. Waarom werd niet eerst over die prijs onderhandeld en pas daarna het gebouw overgedragen?”

“De financiële beheerder van de zone Oost stelde deze gebruiksovereenkomst als voorwaarde om onze schulden terug te betalen”, zegt Laurys. “Diest had nog 2,3 miljoen euro openstaande schulden van de bouw van de kazerne in 2005. Die schulden worden door de zone vereffend met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015, de dag waarop de brandweerzone in werking trad. Financieel is het dus zeer belangrijk dat we deze overeenkomst goedkeuren.”

“We stellen een verdeelsleutel op, waarbij de twee gebruikers elk hun eigen kosten betalen”, zegt Laurys. “De zone Oost had de garage graag helemaal overnemen, maar dan hadden onze stadsdiensten geen plaats voor het onderhoud van onze eigen wagens.”

Laurys geeft toe dat de aanbouw van de garage in 2005 eigenlijk niet toegelaten was. “Toch werd het door de federale overheid gedoogd, vermits in die tijd stad en brandweer nog onder één dak zaten. Het was destijds een nuttige aanbesteding, al heb je nu wel dit probleem met de gemeenschappelijke ruimte.”