Geld gestolen 13 februari 2018

De eigenaar van een handelszaak in de Koning Albertstraat in Diest heeft zondagnamiddag rond 15 uur vastgesteld dat men had ingebroken. De dieven braken binnen langs de toegangsdeur en doorzochten de zaak. Een doosje met klein geld werd gestolen. (KBG)