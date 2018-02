Geert Nijs trekt N-VA-lijst, Jeroen Overmeer duwt POLITIEKE PARTIJEN BEREIDEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER VOOR 05 februari 2018

02u42 0 Diest Geert Nijs (60) wordt lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Jeroen Overmeer (39) maakt zijn comeback in de Diestse politiek en wordt lijstduwer. Lydia Mertens, fractievoorzitter Frederik Boone, Lieve Sels en Mario Kemps vervolledigen de top vijf. Boegbeeld Renaat Rijnders (73) staat op de voorlaatste plaats, wat niet betekent dat hij geen zetel meer ambieert.

Raadslid Nijs is al veertig jaar verpleegkundige in het AZ Diest. Na het uiteenvallen van de Volksunie was hij naar eigen zeggen twaalf jaar politiek de weg kwijt. In 2010 sloot hij zich aan bij N-VA. De partij zet in op veiligheid. "We willen vaste camera's op gevoelige plaatsen en mobiele camera's waar het nodig blijkt. Verder streven we naar een proper Diest en aangepaste sportinfrastructuur. Nu het ziekenhuis op de Verversgracht komt, zal mobiliteit een groot werkpunt worden in de komende legislatuur", verwacht Nijs. "We zouden ook graag een jeugdversie van de gemeenteraad zien."





N-VA haalde in 2012 meteen zeven zetels. "We zouden graag dat aantal behouden", zegt Nijs. Opvallend is de terugkeer van Jeroen Overmeer. Hij was in 2012 lijsttrekker en werd verkozen met 1.118 stemmen. Na drie jaar stond hij zijn zetel af en koos voor een baan als kabinetschef van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. "Ik plande te verhuizen naar Genk, maar ben uiteindelijk in Diest blijven wonen. Ik kom opnieuw op, maar ik geef voorrang aan de mensen die momenteel de kar trekken." (VDWT)