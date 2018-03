Geen Statiestraat in carnavalsstoet 14 maart 2018

De 45ste internationale carnavalsstoet van de Gilde van Tielebuis vindt nu zondag plaats in het centrum van Diest. "Voor het eerst in jaren passeren we niet langs café Den Engel in de Statiestraat", zegt secretaris van Tielebuis David Beerts. "Op verzoek van de politie rijden we nu langs de Valleilaan en geven ambulances vrije doorgang naar het ziekenhuis. Den Engel, één van onze sponsors, zal zondag evenwel kindergrime en animatie voorzien voor de klanten tijdens de stoet." Om 11.11 uur ontvangt de organisatie de deelnemende groepen en hun gevolg, waaronder de burgemeester van het Duitse Dillenburg en de prinsen van Breda, Euskirchen en Delft. De reclamestoet vertrekt om 14.11 uur. Om 14.33 uur rijdt de carnavalstoet uit met 45 groepen. Omstreeks 18 uur begint de afterparty in de Hallezaal. (VDWT)