Geen kroontje voor Miss België finalisten uit onze regio

13 januari 2019



Geen kroontje van Miss België voor Shana Vanfraechem, maar de mooie Diestse kreeg wel de titel Miss Talent. Shana, een 19-jarige studenten Frans-Arabisch en militair in spe, schopte het in de MB-wedstrijd tot de finale, maar ze geraakte uiteindelijk verrassend niet in de top 10, net als de andere kandidate uit onze regio, Elise Van Diest uit Aarschot.