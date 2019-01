Gat in raam Lunch Garden Kristien Bollen

24 januari 2019

Een medewerker van een strooidienst stelde deze ochtend omstreeks 4.30 uur vast dat er zich een gat bevond, ter grootte van een wagen, in een raam van Lunch Garden in Diest. Of het gaat om een ongeval of een ramkraak wordt momenteel onderzocht door de lokale politie Demerdal-DSZ en de collega’s van de federale gerechtelijke politie te Leuven. In de Lunch Garden werd niet meteen iets gestolen. De wagen zelf was ook niet meer aan te treffen, buiten een paar reflectoren en kleinere brokstukken. Het raam werd voorlopig met een houten paneel dicht gemaakt. De zaak kon gewoon openen.