Garnizoen doet house en techno herleven op Citadel 16 februari 2018

Diest 'Garnizoen', zo heet het nieuwe house- en technofeest dat op zaterdag 21 april doorgaat in twee hangars van de Citadel.

Het wordt een kleinschalig festival dat maximaal 2.000 bezoekers toelaat. Organisator Chokri Mahassine, de man achter Pukkelpop, wil met Garnizoen naar eigen zeggen even weg van de bombastische projecten. Hij liet zich inspireren op de Warehouse-nachtclub in Chicago, waar de housemuziek ontstond. Garnizoen wordt een feest van herkenning voor wie heimwee heeft naar de jonge dagen van house en techno. "Het decor van de Citadel sluit mooi aan op de sfeer van de gebouwen waarin deze muziekgenres ontstonden", aldus Frederik Luyten, woordvoerder van de organisatie.





"We mikken op een klein publiek en lokale verankering. Of er volgend jaar een tweede editie komt, zullen we evalueren."





Sam Paganini

Het feest gaat door in twee loodsen achteraan de site, waar vorige zomer het pop-upcafé BarPIKET gevestigd was. Het ene wordt tot Warehouse omgedoopt en zal technomuziek brengen door Sam Paganini, Dense & Pika, Haeken, Linear Straight, Joyhauser B2B Goldfox en Beanz. In de housezaal spelen Dan Shake, Kiani & His Legion B2B Bjeor en Kong.





Ook enkele lokale talenten krijgen een kans."Geluidsoverlast zal beperkt blijven, vermits de loodsen niet vlakbij het centrum liggen", aldus burgemeester Jan Laurys (DDS). Het evenement gaat door van 15.30 tot 1.00 uur. Tickets kosten 20 euro in voorverkoop, die maandag start om 11 uur via de site www.garnizoen.be. (VDWT)