Frontale klap wordt bejaard koppel fataal 24 april 2018

02u47 0 Diest Voor de tweede keer in twee dagen tijd is er een echtpaar uit Diest verongelukt.

Gisterenavond crashte een bestelwagen frontaal in op een bejaard koppel. Alle hulp kwam te laat. Nadat vorige week al een echtpaar om het leven kwam bij een motorongeval in het noorden van Wales, was het gisterenavond helaas weer prijs. In Hechtel-Eksel botsten twee voertuigen frontaal op elkaar. Daar week een bestelwagen van zijn rijvak, en knalde frontaal op een Mercedes in. De inzittenden van de Mercedes -- het koppel uit Diest - zaten gekneld in het voertuig. Brandweer Noord-Limburg moest uitrukken en kon de slachtoffers bevrijden. De bestuurder van 80 en zijn echtgenote van 78 jaar stierven beiden ter plaatse. De bestelwagenbestuurder (56) uit Meeuwen-Gruitrode werd zwaargewond afgevoerd. Hij liep zware verwondingen op en brak onder meer zijn heupen én beide benen. Zijn toestand bleek gisterenavond stabiel. Waarom hij van zij rijvak afweek is onduidelijk. Mogelijk wilde hij iemand inhalen, maar getuigen legden verschillende verklaringen af. (MMM)