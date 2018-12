Frituuruitbater krijgt vijftien jaar cel voor moordpoging Stefan Van de Weyer

18 december 2018

14u33 3 Diest Een 44-jarige man uit Diest werd door de Leuvense strafrechter veroordeeld tot vijftien jaar cel. Hij stichtte in de zomer van 2015 brand in de woning aan zijn frituur ‘t Lekkerbekje op de Halensebaan in Webbekom, terwijl zijn vrouw boven lag te slapen. Ze ontsnapte op het allerlaatste nippertje aan de dood. Het openbaar ministerie vorderde vijftien jaar cel voor de frituuruitbater en de rechter ging daarop in. Zijn onmiddellijk aanhouding werd gevorderd maar dat werd afgewezen.

Hij nam meer dan twintig tabletten temesta en diazepam. Daarna stichtte hij brand terwijl zijn vriendin, met wie hij al zeven jaar een relatie had, zich nog in huis bevond. De vrouw kon in haar nachtjapon via het dak ontsnappen en de buren verwittigen. De veertiger zelf was met geen stokken uit de woning te krijgen. Hij verschanste er zich in het huis en probeerde zijn keel en zijn polsen over te snijden. De brandweer moest hem uiteindelijk uit de woning halen.

“In de ziekenwagen zegt hij spontaan: ‘Ze had kapot moeten blijven’”, lichtte de procureur toe op de vorige zitting toe.

De veertiger verbleef nadien drie maanden in voorhechtenis. In de Leuvense hulpgevangenis sprong hij van de derde verdieping naar beneden en liep daarbij verschillende breuken op. Hij herstelde wonderlijk.

De rechtbank achtte de feiten van poging tot moord en opzettelijke brandstichting bij nacht bewezen en sprak de zware straf uit. De rechter kende het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding toe van 5.000 euro en stelde een deskundige aan.

“De rechtbank is van oordeel dat beklaagde niet enkel zichzelf de dood wou injagen maar ook het slachtoffer wou meenemen. Ze was op dat moment aan het slapen en het had zeker anders kunnen aflopen, ze had in de brand kunnen blijven”, lichtte de correctionele rechter toe.

Het openbaar ministerie vroeg nog om zijn onmiddellijke aanhouding ter zitting, maar dat achtte de rechter niet nodig. “De beklaagde was bij elke behandeling en ook deze uitspraak van de zaak aanwezig. Hij heeft bovendien een vast adres in België en heeft enkel belangen in het land. We zien op dit moment geen reden om de onmiddellijke aanhouding uit te spreken”, luidde het.

Advocaat van de veertiger, meester Tim Smet, was ook verbaasd over de zware straf. “We gaan de motivering eens grondig bekijken. In beroep gaan is nog steeds een mogelijkheid. We moeten deze mogelijkheid eens deftig bekijken met onze cliënt. We gaan nu nog geen grote beslissingen nemen en zullen er enkele dagen laten overgaan om dan te bekijken wat de mogelijkheden zijn”, reageerde Smet.