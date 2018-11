Friturist riskeert 15 jaar cel voor brandstichting Veertiger blijft ontkennen dat hij zijn inwonende partner dood wou Kim Aerts

20 november 2018

15u55 0 Diest De 44-jarige friturist Filip L. uit Diest blijft ontkennen dat hij zijn partner iets wou aandoen toen hij ’s nachts brand stichtte in de woning aan zijn frituur ’t Lekkerbekje in de zomer van 2015. Zijn toenmalige vriendin kon via het dak ontsnappen. De veertiger riskeert 15 jaar cel maar hij houdt vol dat het om een zelfmoordpoging ging.

Onder invloed van kalmeermiddelen stichtte Filip L. op 9 augustus 2015 met benzine brand aan de keldertrap in zijn woning langs de Halensebaan in Diest waar hij samen met zijn partner frituur ’t Lekkerbekje uitbaatte. De vrouw kon in haar nachtjapon via het dak ontsnappen en de buren alarmeren. L. zelf was met geen stokken uit de woning te krijgen. Hij verschanste zich in het huis en probeerde zijn keel en zijn polsen over te snijden. De brandweer moest de man uiteindelijk uit de woning halen. “In de ziekenwagen zegt hij spontaan: ‘Ze had kapot moeten blijven’”, lichtte de procureur toe. Die zag nog verschillende elementen dat de man zijn partner, met wie hij 7 jaar een relatie had, effectief om het leven wou brengen. “De hond die altijd bij de vrouw was, werd opgesloten in de koelcel en de week ervoor was er nog een incident met een mes. Hij verklaarde daarbij dat hij niet meer terug naar de woning kon omdat hij zich niet kon bedwingen. Hij vreesde voor zijn veiligheid en die van zijn partner”, aldus de procureur. De aanklager haalde verder ook aan dat L. die nacht per se wou dat zijn partner mee op de twee verdieping zou slapen. L. werd ’s nachts wakker en zag haar naar eigen zeggen niet meer naast haar liggen. Op dat moment begon hij te flippen omdat hij vermoedens had van overspel - al werd dat nooit bewezen. Hij nam meer dan twintig tabletten temesta en diazepam. Daarna stichtte hij brand als een wanhoopsdaad terwijl zijn vriendin nog wel degelijk in huis was. De these van zelfmoord werd door de verdediging dinsdag in stand gehouden. “De relatie met zijn ouders en zus was goed maar dat verwaterde sinds de komst van zijn nieuwe partner. En het zou wel eens kunnen dat zij aan borderline leed. Hij dreigde alles kwijt te spelen. Niet alleen de relatie met zijn familie maar ook zijn frituur, het levenswerk van zijn ouders. Er ging meer aandacht naar haar dan naar de frituur.” L. werd een week voor de feiten nog opgenomen in de psychiatrie na het incident met het mes thuis. Kortelings nadat hij vrij kwam, pleegde hij de feiten. “Hij was onder invloed. Hij liep daar rond als een kieken zonder kop. Dat was niet de heldere Filip die daar dingen zat uit te kramen.” (verwijzend naar uitspraak in de ziekenwagen, nvdr.) De advocaat gaf de brandstichting toe, maar ontkende de intentie tot doden en de opzettelijke slagen. “Die man heeft een blanco strafregister. Hij heeft heel zijn leven braaf frietjes gebakken. Dit komt dus ook allemaal niet uit de lucht vallen.” L. zat drie maanden in voorhechtenis. In de Leuvense hulpgevangenis sprong hij van de derde verdieping naar beneden. “Hij was op sterven na dood maar hij is opgelapt en nog steeds aan het revalideren. Hij heeft zich eveneens psychologisch laten oplappen”, aldus zijn raadsman. Die vroeg om een celstraf van 5 jaar uit te spreken met probatie-uitstel onder het toezicht van een justitie-assistent. Vonnis 18 december.

Vragen over zelfdoding? Dan kan u terecht op het gratis nummer 1813.