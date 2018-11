Freinetschool De Pit organiseert Sinttocht Tom Van de Weyer

12 november 2018

Freinetschool De Pit organiseert een Sinttocht voor kinderen op zaterdag 24 november. De tocht voor de Warmste Week vertrekt in de Schaffensestraat aan het witte huis aan de trappen van de Demer. Tijdens de wandeling langs de Demer zijn er activiteiten zoals zingen, dansen en grimeren. Om 16.30 vertrekken de jongste kleuters, om 17 uur de jongste kleuters, om 17.30 uur het eerste leerjaar en om 18 uur het tweede leerjaar. Deelnemen kost 6 euro per persoon. De opbrengst gaat naar de ziekte mucovisidose. Inschrijven doe je voor 16 november bij An Brans, 0478 81 24 23.