Freinetschool De Pit organiseert Kunstlicht in concert VDWT

21 februari 2019

Freinetschool De Pit organiseert een reeks van vier concerten ‘Kunstlicht in concert’. Voor ieder seizoen is een avond gepland in een ander muziekgenre. De eerste in de rij is singer-songwriter Winston Wutu op zondag 3 maart. Het optreden start om 20 uur in de Overtstraat 37. Vanaf 19.30 gaat de Pitbar open. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa 12 euro. Reserveren kan via kunstlichtinfo@gmail.com. Op 8 juni is het de beurt aan Ernst Low en Deborah Ostrega (kleinkunst), op 2 november speelt Max Wolly solo een pianoconcert jazz en op 21 december Jonas Meersman (Fingerstyle). Info op de Facebookpagina Kunstlichtdiest.