Fotoclub houdt vierde tentoonstelling 27 januari 2018

03u08 0

De fotoclub LichtVast organiseert haar vierde fotosalon op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari. In de Lakenhalle worden een honderdtal werken vertoond, waarvan twintig in het thema 'Diest in detail'. Zaterdag is de expo open van 13 tot 19 uur, zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. (VDWT)