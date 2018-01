Fotoclub geeft jaarlijkse tentoonstelling 02u28 0

Fotoclub LichtVast organiseert haar vierde fotosalon op zaterdag 3 en zondag 4 februari in de Lakenhalle. De club stelt een 100-tal werken tentoon, waarvan 20 met het thema 'Diest in detail'. Zaterdag is de tentoonstelling open van 13 tot 19 uur, en zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis. (VDWT)