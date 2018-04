Foodtruckfestival op Citadel 12 april 2018

02u26 0

In de Piketloodsen op de Citadel wordt op 29 april het nieuwe foodtruckfestival CitaDelicious georganiseerd, van 12 tot 21 uur. Het gaat om een initiatief van lokale ondernemers. "Op foodevenementen zien we dat de standhouders uit alle windstreken komen", zeggen Gilles Vanhelmont en Wannes Seurs. "Diest heeft nochtans zelf op culinair vlak heel wat te bieden. Dertien standhouders uit groot-Diest doen mee, van de Turkse gemeenschap tot het Beverbeekhuis. Deelname is gratis voor standhouders, op voorwaarde dat de gerechtjes maximaal 5 euro kosten." (VDWT)