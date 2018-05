Figureer in clip 'The Bullet Dodgers' 05 mei 2018

02u49 0

Zaterdag nog geen plannen? Dan kan je mee figureren in de nieuwste videoclip van de Diestse groep 'The Bullet Dodgers'. Voor hun single 'Noseburn' nemen ze zaterdagmiddag vanaf 14 uur een clip op in café Dax aan de Warandestraat 101 in Turnhout. Liefhebbers van rockmuziek en alle andere figuranten zijn welkom. 'S Avonds wordt iedereen nog getrakteerd op een gratis concert en er komt ook nog een bevriende band langs. Voor meer info, check de facebookpagina van de band. (GMA)