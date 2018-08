Fietsevenement Oranje Classic en Hapje Trapje 04 augustus 2018

De stad organiseert het fietsevenement Oranje Classic en Hapje Trapje Classic, op zondag 12 augustus. Voor de ervaren fietsers zijn er de afstanden 60, 90 en 125 kilometer van de Oranje Classic. Er is gratis een bewaakte fietsenstalling, bevoorradingen tijdens de route, sanitaire voorzieningen, parking en een tombolakaartje. Alle deelnemers worden getrakteerd op een Oranjebiertje en een sportief gadget. De start is bij De Kaai, tussen 7 en 11 uur. Deelname kost 6 euro. De Hapje Trapje Classic gaat over 35 kilometer. Bij elke tussenstop wordt een kleine versnapering aangeboden. Gestart wordt bij de Kaai en de SOK Deurne, van 9 tot 15 uur. De prijs is 6 euro (kinderen 4 euro), voorinschrijvers krijgen een fles Oranjebier. Voorinschrijven kan tot 8 augustus bij de sportdienst, 013/35 32 18 of Chris.drijvers@diest.be. (VDWT)