Fietsers krijgen waarschuwing bij verkeerscontrole VDWT

16 januari 2019

De politie hield op woensdagochtend tussen 8 en 9 uur een verkeerscontrole op de Nijverheidslaan in Diest. Enkele automobilisten waarvan de verlichting van hun wagen niet geheel in orde was, kregen een waarschuwing. Negen minderjarige fietsers kregen een jongeren-pv omdat hun verlichting niet in orde was. Ze worden uitgenodigd voor een verkeersles. Eén fietser kreeg een onmiddellijke inning. Fietsers die links in de rijrichting reden kregen een mondelinge waarschuwing.