Fietser gewond Kristien Bollen

05 april 2019

09u49 0

Op de Koningin Astridlaan in Diest zijn donderdagnamiddag rond 17.30 uur een fietser en een auto gebotst. De fietser, een 21-jarige man uit Diest, stak via een oversteekplaats voor voetgangers de rijbaan over. De wagen, bestuurd door een 24-jarige man uit Tielt-Winge, volgde de rijbaan. Het kwam tot een aanrijding waarbij de fietser ten val kwam en zich bezeerde aan zijn rechterarm.