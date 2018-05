Fietser geklist met cannabis aan De Halve Maan 22 mei 2018

Politie Demerdal-DSZ heeft zaterdag een extra controle gehouden in de buurt van provinciaal domein De Halve Maan in Diest.





Een 23-jarige fietser uit Diest, een 20-jarige man uit Herk-de-Stad en een 19-jarige man uit Diest bleken onder invloed van drugs. De 23-jarige fietser was in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid cannabis. Met behulp van de drugshond werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij nog dealershoeveelheden werden aangetroffen. In totaal werden twee personen gearresteerd.





Van de 20-jarige en de 19-jarige werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Verder hadden drie bestuurders een gsm vast tijdens het rijden, twaalf inzittenden droegen geen gordel. In één wagen werd een kindje vervoerd zonder het verplichte kinderzitje, één voertuig overschreed de doorlopende witte streep en twee bestuurders hadden nagelaten de wegentaks te betalen. Een 39-jarige vrouw uit Halen had een glas te veel gedronken en moest haar rijbewijs voor 3 uur inleveren.





Vier voertuigen werden getakeld, omdat ze niet verzekerd waren. De politie onderschepte nog een opgedreven bromfiets en stelde negen parkeerovertredingen vast. (KBG)